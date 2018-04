Diguinho briga durante treino do Botafogo

Conhecido por seu estilo truculento em campo, o volante Diguinho ‘perdeu a cabeça’ durante o treino do Botafogo, nesta sexta-feira, no Estádio Caio Martins, em Niterói. Ele deu um chute em Rafael Lima, atleta dos juniores do clube alvinegro. Assustado, o garoto não revidou. Imediatamente, o técnico Cuca parou a atividade e chamou Diguinho para conversar. Após o coletivo, o volante pediu desculpas a Rafael Lima e ao técnico dos juniores, Luizinho Rangel. Cuca aprovou a atitude de Diguinho, confirmado para enfrentar o São Paulo, amanhã, no Morumbi. "Diguinho agiu certo ao pedir desculpas. Ele levou uma entrada forte e revidou, mas reconheceu o erro", declarou Cuca.