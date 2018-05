Diguinho é suspenso por três jogos por briga

O resultado do julgamento, porém, foi bom para os jogadores. Afinal, eles poderiam pegar um gancho de até 540 dias. No entanto, os advogados de Fluminense e Vitória conseguiram descaracterizar a acusação de agressão. Assim, ambos foram julgados por atitude antidesportiva.

No mesmo julgamento, o Fluminense foi absolvido por conta do atraso do início da partida. E o zagueiro Fábio Ferreira, do Vitória, pegou um gancho de duas partidas.