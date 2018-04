Diguinho promete garra para se firmar no Botafogo Destaque do América na Série B do Campeonato Carioca, o meia Diguinho chamou a atenção do Botafogo e foi contratado pelo time de General Severiano. Apresentado oficialmente, ele falou das suas características em campo e prometeu muita dedicação para ajudar sua nova equipe em 2010.