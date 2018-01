Dill é a esperança de gols no Botafogo Pela primeira vez, o atacante Dill participa de um jogo-treino pelo Botafogo, nesta terça-feira, contra o Volta Redonda, no Caio Martins. Ele será o principal responsável pelos gols da equipe, já que o técnico alvinegro Levir Culpi vai atuar na formação tática 4-5-1. Esta será a última movimentação antes do início da Série B, sábado, quando o time vai enfrentar o Vila Nova-GO, em Goiás. Além de Dill, Rodrigo Fernandes também atuará entre os titulares. O jogador será o substituto de Márcio Gomes, que se recupera de uma contusão no púbis. O técnico do Botafogo ainda espera que a diretoria contrate um meio-de-campo. A intenção do treinador é de aumentar o número de atletas para a posição, já que conta somente com Almir, Camacho, Daniel e Valdo.