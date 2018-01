Dill é poupado no treino do Botafogo O atacante Dill não participou do treino desta terça-feira no Botafogo. Ele sentiu dores na coxa direita e foi poupado. Por causa disso, o técnico Levir Culpi foi obrigado a mudar a dupla de ataque e testou a formação com Fábio e Edvaldo. O treinador também conta com Leandrão como opção ofensiva. "O grupo é pequeno, mas tem bastante experiência mesclada com jovens capazes de brilhar no futebol brasileiro", disse Fábio, que espera permanecer entre os titulares. Levir já deixou claro, mais de uma vez, que não há jogadores com escalação garantida no Botafogo. "Assim, todos acreditam e lutam por uma vaga no time", afirmou o treinador.