Dill ganha disputa com Almir no Botafogo O técnico Levir Culpi surpreendeu logo no primeiro dia de treinos do Botafogo em Angra dos Reis, no começo da preparação para o quadrangular final da Série B do Brasileiro. Ele voltou a escalar o atacante Dill ao lado de Leandrão. Almir, que havia conquistado uma vaga entre os titulares, volta assim ao banco de reservas, numa formação utilizada em grande parte da competição. Nem mesmo os quatro gols que Almir marcou nas últimas três partidas do Botafogo conseguiu cativar Levir. Ele considera o meia, que é o preferido da torcida, uma boa opção para o decorrer das partidas e, por isso, prefere escalar Dill como titular. O fato de Dill ter encerrado seu jejum de gols - não marcava havia dois meses - contra o Náutico, no último sábado, serviu de motivação para a mudança. Mas a grande preocupação de Levir é a contusão do meia Têti, uma das boas opções que o treinador possui no banco de reservas. Após exames realizados nesta segunda-feira, ficou constatada uma fissura no pé direito do jogador. "O local está inchado e sinto dores. Tenho esperanças de me recuperar a tempo de enfrentar o Palmeiras", afirmou o atleta, pensando no jogo de sábado, em Caio Martins. Têti não seguiu com a delegação para Angra. Ele, porém, espera poder se integrar ao elenco o mais breve possível. "Mesmo que não possa participar dos treinos, gostaria de estar junto dos meus companheiros", disse o jogador.