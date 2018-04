Dill já treina ao Fla em Águas de Lindóia O atacante Dill, novo reforço do Flamengo, se apresentou hoje em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, onde a equipe rubro-negra está treinando desde segunda-feira. Conversou com o técnico Ricardo Gomes e fez exercícios físicos pela manhã. O atleta, ex-Botafogo, não atua desde o primeiro semestre deste ano, mas mantinha a forma física em uma academia. "A última partida que joguei foi contra o Gama, pela Copa Brasil. Não tenho problema de peso e só preciso de ritmo de jogo. Estou bem, feliz em poder vir para o Flamengo e tentar fazer os gols que me projetaram no Goiás", declarou Dill, que estava em litígio com o São Paulo. A boa notícia de hoje ficou por conta do experiente meia Zinho. Ele se recuperou de cansaço muscular, correu com desenvoltura e vai atuar no confronto de domingo, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella. Em contrapartida, o meia Felipe sentiu dores no joelho esquerdo e não participou do coletivo. Mas deve jogar.