Dill usa vaias para evoluir no Botafogo Dois dias depois de ser vaiado pelos torcedores do Botafogo, o atacante Dill resolveu falar sobre o assunto. O jogador, que marcou o primeiro gol da vitória sobre o Bangu, por 4 a 1, se diz chateado com a situação, mas que vai fazer de tudo para mudar este quadro. "É ruim para mim. Estou me esforçando para melhorar. As vaias não vão me deixar abalado. Vou demonstrar que tenho condições de ser titular no Botafogo", afirmou Dill. Nesta sexta-feira, o atacante Alex Alves participou do coletivo atuando no time reserva e mostrou que está recuperado de uma contratura muscular na coxa esquerda.