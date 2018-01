Dill vai estrear no Botafogo em Goiás O atacante Dill se apresentou nesta terça-feira ao Botafogo e iniciou seus treinos no novo clube. O jogador garantiu estar motivado para o novo desafio de ajudar a tirar o time da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, a exemplo do que aconteceu em 1999, quando atuava pelo Goiás. Ao saber que a estréia do Botafogo será contra o Vila Nova-GO, no estádio Serra Dourada, Dill lembrou dos tempos em que atuou em Goiânia. "Lá é um grande estádio e tenho boas recordações. Fui revelado em Goiás e vai ser muito bom voltar", contou.