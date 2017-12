Dimba bate recorde de gols de Edmundo Ele está ficando velho (29 anos), usa um aparelho na boca e até o ano passado era visto como mais um centroavante saído de Brasília. Neste domingo, porém, Editácio Vieira de Andrade, o Dimba do Goiás, conseguiu um fato inédito e mudou o seu perfil: marcou um gol de pênalti na vitória do Goiás por 3 a 0 sobre o Santos; chegou aos 30 gols no campeonato e superou o recorde de 29, que pertencia a Edmundo, registrado no Campeonato Brasileiro em 1997. "Se não tivesse mudado para o Goiás, a convite do Nelsinho Batista, não teria tido a oportunidade de bater o recorde do Edmundo", disse ele após o jogo. Dimba marcou o seu nono de pênalti na competição e entrou para a história como matador. "Pode parecer estranho mas sempre acreditei no time e na conquista da artilharia", disse ele. "E agradeço a Deus pela benção maravilhosa que me deu", disse. Dimba emergiu com o um dos jogadores mais populares do Goiás, desde a era de Túlio (Maravilha), nos final dos anos 80, graças à campanha de recuperação do Goiás. A equipe saiu da 24ª posição para a atual 8ª posição, formando um trio de ataque com Dimba, Araújo e Grafite. Com 1,74 m de altura, ele alcançou a vice-liderança do Brasileiro, com 17 gols jogando pelo Gama (DF), atrás de Luiz Fabiano e Rodrigo Fabri, ambos com 19 gols. "A mão de Deus está me abençoando este ano", diz o jogador, que é religioso e pretende definir seu futuro nas próximas duas semanas. É quando ele poderá desde renovar contrato com Goiás, até se transferir para o Shimizu S-Pulse (Japão), para onde está se transferindo o ponteiro Araújo. CANDANGOS - Na condição de artilheiro, Dimba se une a Edmar, outro brasiliense como ele - chamados de candangos como Nelson Piquet. O centroavante Edmar, jogando pelo Corinthians, sagrou-se artilheiro do Campeonato Brasileiro ao fazer 20 gols em 1987. "Estou muito feliz porque fui buscar com humildade este resultado", disse Dimba após o final da partida. "Tive o apoio de meus companheiros e, dentro da partida, procurei não marcar o gol mas buscar a vitória da nossa equipe", disse ele. Com este resultado, o Goiás garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.