Dimba é o destaque no treino do Fla Na tranqüila cidade de Itu, no interior paulista, o técnico Andrade aproveitou o treino coletivo desta sexta-feira à tarde para definir a escalação do Flamengo que vai enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi. E o destaque foi o atacante Dimba, autor dos dois gols da vitória dos titulares por 2 a 0. "Sabemos que o São Paulo é difícil, tem qualidade, mas o Palmeiras também é perigoso e vencemos o jogo fora de casa. Vamos com vontade de levar uma vitória para o Rio", declarou Andrade. Os titulares treinaram com Julio Cesar; China, Junior Baiano, André Bahia e Roger; Da Silva, Ibson, Jônatas e Zinho; Dimba e Whelliton.