Dimba está confirmado no São Caetano O atacante Dimba está confirmado no São Caetano para a partida deste sábado à tarde contra o Atlético-MG, no Mineirão. Ele havia ficado de fora de todos os treinamentos durante a semana, mas treinou nesta quinta-feira e está confirmado. Com a confirmação do artilheiro, o técnico Estevam Soares tem o time praticamente definido. A única mudança, em princípio, é a saída de Anaílson para a entrada do zagueiro Douglas, que estava suspenso. Com a entrada do zagueiro, o time do ABC passa a jogar no 3-5-2, com três zagueiros e três volantes. Dimba havia sofrido uma pancada no pé, durante a partida contra o Brasiliense, no último sábado, na vitória por 2 a 0. Apesar da opção mais cautelosa, Estevam Soares garante que o time terá poder ofensivo em Belo Horizonte. "O Claudecir e o Pingo podem jogar na ligação e ambos têm qualidade para fazer a bola chegar até o nosso ataque", afirmou. O São Caetano treina, nesta sexta-feira, às 10 horas, no Estádio Anacleto Campanella. À tarde a delegação embarca para Belo Horizonte. O Azulão é o décimo colocado no Brasileirão com 11 pontos ganhos.