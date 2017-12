Dimba explica os segredos do Goiás Domingo à tarde, jogando em casa, o Juventude vai tentar algo que Vitória, Atlético Paranaense, Corinthians, São Caetano, Santos, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Figueirense, Vasco, Paysandu, Grêmio, Paraná e Cruzeiro não conseguiram nas últimas 13 rodadas: vencer o Goiás. Situação no mínimo curiosa para a equipe que ocupa apenas a 18ª posição da classificação do Campeonato Brasileiro. "Não foi nada além do normal no primeiro turno, o problema é que nada estava dando certo com a gente", disse Dimba, artilheiro da competição com 20 dos 42 gols marcados pelo Goiás, referindo-se ao saldo do malfadado primeiro turno, em que o time goiano chegou a ficar na lanterna por 16 rodadas. Dimba, que vai completar 30 anos em dezembro, admite que o padrão de jogo mudou com a chegada do técnico Guga em lugar de Candinho, mas não credita só ao trabalho do gaúcho a incrível reviravolta da equipe. "O importante foi a persistência de cada jogador. Sempre assumíamos os nossos erros e tentávamos melhorar. Passada a fase ruim, isso fortaleceu o grupo. A união foi fundamental, e os resultados estão aparecendo", explicou o atacante. Não é à toda que Dimba mostra facilidade em fazer gols - ano passado, pelo Gama, foi vice-artilheiro do Brasileiro. "Sou um cara perfeccionista, quando erro trabalho em cima daquele erro até corrigir." Ex-jogador do Botafogo, Bahia, Portuguesa e Gama, o atacante não se empolga com a idéia de voltar a jogar num grande centro. "Honestamente, clube bom é o que paga em dia. E estou muito satisfeito aqui no Goiás", avisou Dimba. O Juventude, adversário de domingo, traz boas lembranças ao Goiás. A equipe gaúcha foi uma exceção na trajetória do grupo então comandado por Candinho: levou uma sapecada do Goiás, 7 a 0 no Serra Dourada - a maior goleada do Brasileiro, na sexta rodada, e única vitória do time sob a batuta do técnico contratado às pressas pouco antes da estréia no Brasileiro. O time foi deixado na mão a uma semana da estréia no campeonato pelo técnico Nelsinho Baptista.