Dimba marca e São Caetano vence Fla O artilheiro Dimba levou a melhor no anunciado duelo com o zagueiro Júnior Baiano ao marcar o gol da vitória do São Caetano sobre o Flamengo, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella. Num jogo muito violento e de poucas emoções o time paulista se reabilitou dentro do Campeonato Brasileiro, onde soma oito pontos, um a mais do que o time carioca. O único lance de emoção do jogo foi realmente o gol, marcado logo aos quatro minutos. Jean e Fábio Pinto entraram na área tabelando e a bola foi tocada para Dimba, na pequena área, que só empurrou para as redes. Ele mostrou oportunismo, comemorou muito como se vingasse das provocações durante a semana quando Júnior Baiano menosprezou a sua passagem, ano passado, pela Gávea. Dimba jurou que o gol não teve um sabor especial: "Foi mais um jogo e mais um gol na minha vida. Agradeço a meus companheiros e a Deus". Aos 21 minutos ele sentiu a virilha e preocupou o técnico Estevam Soares que foi arrojado ao escalar o time no esquema 4-3-3. Mas no segundo tempo, o São Caetano se preocupou em se defender. O meia Canindé entrou no lugar de Jean com a missão de tocar a bola. O Flamengo tentou ir ao ataque, mas sem nenhum poder de penetração ou finalização. O São Caetano, nos contra-ataques ainda teve duas boas chances para marcar. A partir dos 23 minutos perdeu Dimba, herói do jogo, que saiu machucado para a entrada de Márcio Mixirica. Após cinco rodadas, Dimba é o artilheiro do Azulão com três gols. Depois de se reabilitar da derrota de 3 a 2 para o Paysandu, o São Caetano agora vai enfrentar o Figueirense, sábado, em Florianópolis. O Flamengo tentará se reabilitar diante do Fluminense, domingo.