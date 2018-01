Dimba que ser de novo carrasco no Morumbi Dimba, carrasco do São Paulo na Copa do Brasil, é a principal arma do Goiás para furar o bloqueio e alimentar o sonho goiano de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Goiás e São Paulo jogam neste sábado, às 18 horas, no Morumbi. Com 9 pontos ganhos, o time goiano é o lanterna do Campeonato, após oito derrotas, duas vitórias e três empates. Com 11 gols na competição, Dimba volta ao Morumbi com a pretensão de ampliar a artilharia. No último confronto, ele foi atingido por Rogério Ceni com um tapa no rosto. Como ele se diz evangélico, garante que perdoou Ceni e até esqueceu o incidente. Mas ficará de olho, durante o jogo "para achar uma brecha na zaga adversária". "Se marcar um gol não será por vingança", diz o centroavante. "Mas eu tenho a pretensão de assumir a artilharia do Campeonato e, se Deus me abençoar, quero marcar e vibrar com a vitória da minha equipe". Se depender das estatísticas, o Goiás terá que contar muito mais do que com os gols de Dimba. Desde 1973, no confronto entre as duas equipes, o São Paulo venceu oito e empatou 11 das 20 partidas disputadas enquanto o Goiás só venceu uma vez. O retorno do lateral-direito Michel, recuperado de uma contusão no tornozelo, reforça o Goiás que pretende jogar no ataque. O treinador Cuca acredita que entrará com tudo em campo. "Corrigimos várias falhas na defesa que melhorou a sua produção", diz. Ele espera uma atuação convincente do sistema (3-5-2) que montou para o jogo: três zagueiros (Fabão, Renato e João Paulo) e três volantes (Josué, Marabá e Gil Baiano) para se defender, enquanto ataca pelo meio (Dimba e Araújo), ou pelas alas (Michel e Leandro Smith).