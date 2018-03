Dimba tem dois objetivos no Goiás O atacante Dimba, de 29 anos, tem dois sonhos. O de consagrar-se artilheiro do Campeonato Brasileiro e ver a sua equipe, o Goiás, entre os melhores time da competição. Mas a tarefa é difícil. Afinal, o time goiano é o lanterna, com apenas 16 pontos ganhos em 20 jogos disputados. Já na luta pela artilharia, ele tem concorrentes de peso, como Luís Fabiano, do São Paulo. "O pior já passou", acredita Dimba. "Nossa equipe não perde há cinco jogos e estou contribuindo para o sucesso do time", disse o atacante. Nas últimas duas partidas, ele liderou a reação do grupo: "Ninguém acreditava numa vitória sobre o São Caetano e empate com o Santos na Vila, não é mesmo?" Dimba nasceu em Planaltina, no Distrito Federal. Seu nome é Editácio Vieira de Andrade. E o apelido, não sabe de onde surgiu. "Desde pequeno sou chamado assim", contou. No Brasileiro do ano passado, defendendo o Gama, foi o vice-artilheiro, com 17 gols - atrás apenas de Luís Fabiano (São Paulo) e Rodrigo Fabri (Grêmio). Dessa vez, continua a disputa com Luís Fabiano, mas Dimba está em vantagem. É o artilheiro com 16 gols, contra 15 do atacante são-paulino.