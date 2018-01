Dimba vai jogar na Arábia Saudita Agora é oficial: nenhum clube brasileiro vai ter os gols de Dimba em 2004. O artilheiro do último Campeonato Brasileiro acertou contrato, em valores não revelados, com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para onde ele viaja já na próxima quinta-feira. O novo time de Dimba é dirigido pelo técnico Candinho, ex-auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo na seleção brasileira. E tem João Paulo Medina como supervisor. Além disso, o clube árabe contratou recentemente o atacante Thiago Gentil, ex-Palmeiras, e negocia com Rivaldo. Aos 30 anos, Dimba tinha propostas de grandes clubes do País, como Corinthians e Santos. Mas ele preferiu os dólares árabes, depois da valorização no Brasileiro, quando marcou 31 gols.