Dimba vai para o banco no Flamengo A primeira vítima do mau início do Flamengo no Campeonato Carioca é o atacante Dimba, contratado em 2004 a peso de ouro - R$ 1,5 milhão adiantado mais cerca de R$ 20 mil mensais. Por decisão do técnico Júlio César Leal, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2003, pelo Goiás, com 31 gols, ficará no banco de reservas no confronto de na quarta-feira, contra o Americano, no Maracanã. Dimba ainda não marcou nas três partidas do Flamengo na Taça Guanabara (primeiro turno do Carioca). A equipe venceu apenas um jogo e, mesmo assim, num suado 1 a 0 sobre o Madureira, em Conselheiro Galvão. Ele vai ceder lugar a Bruno, autor do único gol rubro-negro na derrota para o Cabofriense, por 2 a 1, na última rodada. "O importante é ter tranqüilidade sempre. O desespero não leva a nada, não faz as coisas acontecerem. Encaro de frente tudo o que é dito sobre mim e tento melhorar", declarou Dimba, que confia na capacidade técnica do elenco rubro-negro para "dar a volta por cima" no Carioca. "O time é muito bom. Houve poucas contratações, mas vieram jogadores de qualidade."