Dimba vem aí, para desespero de Rogério Rogério Ceni tem motivos de sobra para sentir calafrios toda vez que a bola chegar próxima à área do São Paulo hoje, no Morumbi. Sua atenção, mesmo que queira se concentrar na partida, vai estar focada em uma pessoa dentro de campo e várias do lado de fora. O reencontro com o atacante Dimba, do Goiás, é o mais esperado. No último jogo entre ambos, Ceni agrediu Dimba e foi suspenso por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Outra figura incômoda será parte da torcida, que vem pedindo Roger como titular. O Goiás eliminou o time nas quartas-de-final da Copa do Brasil e ficou entalado na garganta dos paulistas. Os companheiros de elenco admitem querer a vingança. Rogério Ceni, por sua vez, tenta dar um ar de pouco caso e desconversa: ?É só mais um jogo. Vamos fazer o melhor possível, mas não para se vingar.? O técnico Rojas comentou que em momento algum pensou em efetivar Roger na equipe. E reiterou sua confiança no titular. ?Jogador experiente tem de estar preparado para ser criticado e para se ver numa situação adversa. Não pode se abalar.? Com exceção da volta de Ceni, Rojas mantém a equipe que enfrentou o Corinthians, domingo. Quem aspira mais do que nunca balançar a rede é o são-paulino Reinaldo. Contra o Goiás, ele faz seu último jogo na equipe (dia 27 se apresenta ao Paris Saint-Germain) e tem até uma comemoração (secreta e planejada por Kaká) para o gol da despedida.