Dinamarca e Suécia garantem lisura Um empate por 2 a 2 era o que bastava para que Dinamarca e Suécia, que se enfrentaram nesta terça-feira na Cidade do Porto, garantissem a classificação para as quartas-de-final da Eurocopa e eliminassem a Itália. Não deu outra. Aos 44 minutos do segundo tempo, Jonson marcou para os suecos e definiu o empate ideal para as duas equipes escandinavas. Ao final da partida, o técnico dinamarquês Morten Olsen ficou muito irritado com as perguntas que insinuavam ter havido armação no jogo. "É ridículo que se comente que um resultado tenha sido armado para que as duas equipes avançassem e deixassem a Itália fora. Todos os que vieram ver o jogo vão dizer que essas acusações são ridículas e não vou responder mais a essas preguntas. Nós queríamos ganhar a partida", afirmou. "Não houve nada de errado", garantiu o lateral-esquerdo sueco Edman. "Vendo o resultado, alguém pode pensar que foi armado, mas se observarem o teipe do jogo vão perceber que foi tudo limpo." Lars Lagerback, que divide o comando da Suécia com Tommy Soderberg, também negou que tenha havido marmelada. "Não tenho dúvida sobre a limpeza do resultado. Ao invés de reclamar, a Itália deveria ter se esforçado para ganhar outro jogo e se classificar."