Dinamarca elimina a Bulgária: 2 a 0 A Dinamarca derrotou a Bulgária por 2 a 0, nesta sexta-feira, no belo e inovador estádio de Braga, que foi construído na encosta do Monte Castro. Com o resultado, a seleção búlgara não tem mais chances de passar às quartas-de-final da Eurocopa - perdeu os dois jogos que disputou em Portugal. O primeiro gol do jogo foi marcado aos 44 minutos, com Tomasson, atacante dinamarquês que joga no Milan. Depois, na segunda etapa, Groenkjaer fez 2 a 0 aos 47. A vitória deixou a Dinamarca na liderança provisória do grupo C da Euro, com 4 pontos. Ainda nesta sexta-feira, a partir das 15h45, o confronto Itália x Suécia completa a segunda rodada - os suecos estão com 3 pontos e os italianos têm 1.