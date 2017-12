Dinamarca goleia Inglaterra: 4 a 1 Era apenas umamistoso de preparação para as Eliminatórias Européias, mas a Dinamarca não teve piedade e goleou a Inglaterra por 4 a 1 nesta quarta-feira em Copenhague. Com um jogo rápido e eficiente, os dinamarqueses liquidaram a partida no segundo tempo, com gols de Rommedahl, Tomasson, Gravgaard e Soren Larsen. O único gol inglês foi marcado pelo atacante Wayne Rooney, do Manchester United. A seleção inglesa - que segundo o técnico Sven-Goran Eriksson é a melhor dos últimos cinco anos - não tomava quatro gols numa mesma partida desde maio de 1980, quando perdeu para País de Gales.