Dinamarca promete sufocar Bulgária Gronkjaer e Gravesen serão as novidades da Dinamarca na partida desta sexta-feira, contra a Bulgária, às 13 horas, em Braga. A ordem do técnico Morten Olsen é atacar muito para explorar a fragilidade da defesa búlgara e, com a vitória, manter as chances de classificação para as quartas-de-final da Eurocopa. No lado da Bulgária, o desânimo já tomou conta. A equipe ainda tem chances de classificação, mas a derrota para a Suécia na estréia, por 5 a 0, tirou a confiança dos búlgaros.