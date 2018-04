Dinamarca renova contrato do técnico Morten Olsen O técnico Morten Olsen afirmou nesta sexta-feira que renovou o seu contrato com a Federação de Futebol da Dinamarca por mais dois anos. Assim, ele permanecerá no comando da equipe até a disputa da próxima Eurocopa. "Quero estar no lugar onde um time jogue heroicamente", disse, após selar o novo acordo.