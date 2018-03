Dinamarca vai sediar Copa para homossexuais Depois de ter sido realizada em Londres, Sydney e Boston, será na Dinamarca a quarta edição da Copa do Mundo de Futebol para homossexuais, informou nesta quarta-feira a Associação de Homossexuais e Lésbicas do país. O torneio vai acontecer entre os dia 31 de julho e 6 de agosto de 2005, em Valby, no sul da capital Copenhague, e contará com a participação de 40 equipes. ?Esta manifestação será a oportunidade de chamar a atenção sobre a existência de clubes de futebol homossexuais?, explicou Johnny Hansen, responsável pela organização dos Jogos Europeus entre homossexuais.