Dinamarca vence Coréia do Sul em amistoso por 3 a 1 Jogando em Hong Kong, a Dinamarca derrotou a Coréia do Sul, nesta quarta-feira, por 3 a 1 e faturou o título do Torneio Amistoso Carlsberg Cup. A seleção sul-coreana - que disputará o Mundial da Alemanha e está no grupo G, ao lado da França, Suíça e Togo - abriu o placar com Cho Jae Jin. Mas, Lars Jacobsen, Jesper Bech e Michael Silberbauer viraram o marcador para a Dinamarca. A Coréia terminou em segundo lugar. Ainda pelo torneio de Hong Kong, nesta quarta pela manhã, a Croácia (primeira adversário do Brasil na Copa do Mundo), goleou a frágil seleção de Hong Kong por 4 a 0, ficando com o terceiro lugar no Torneio Amistoso.