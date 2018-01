Dinamarquês consegue marcar gol de pênalti em dois toques Uma cobrança inusitada de pênalti na Dinamarca, no último domingo, está sendo bastante comentada em todo o mundo. Foi na partida Brondby 4 x 0 Vejle, pela 21.ª rodada do campeonato nacional, quando o atacante Ericsson, do Brondby, ao invés de chutar direto a bola, rolou para o lado para o meia Duncan chutar e marcar o gol. Foi o terceiro gol da partida. O lance, inusitado, é válido de acordo com as regras do futebol, já que a cobrança de pênalti é um tiro livre direto - o que significa que a bola pode ser tocada para um companheiro. "O duro apenas é o risco, que é alto. A única coisa que tornaria o lance ilegal é se alguém invadir a área antes do chute", disse o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho, em entrevista ao programa Globo Esporte. Esta não é a primeira vez que o lance dá certo. Em 1982, o holandês Johan Cruyjff, pelo Ajax, fez o mesmo em uma cobrança de pênalti rolada para seu companheiro Jesper Olsen, contra o Helmond. Só que há quem não teve sorte: Pires, pelo Arsenal, em 2005, quando tocou para Henry, mas este não chegou a tempo e um zagueiro cortou a jogada.