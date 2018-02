Dinamarqueses reclamam do estádio A Dinamarca venceu a Bulgária por 2 a 0 (gols de Tomasson e Gronkjaer), nesta sexta-feira, em Braga, e deu um grande passo para a classificação à próxima fase da Euro/2004. O resultado poderia ter sido mais folgado, mas os dinamarqueses perderam muitos gols. "Os morros atrás dos gols atrapalharam meus jogadores, que não viam direito as traves", justificou o técnico Morten Olsen. O inovador estádio de Braga foi construído na encosta do Monte Castro e as arquibancadas ficam apenas nas laterais do campo.