Dinamite comanda protesto por novas eleições no Vasco

O Movimento Unido Vascaíno (MUV), grupo de oposição ao presidente Eurico Miranda, protestou, nesta terça-feira, em frente ao Tribunal de Justiça do Rio (TJ), no centro da cidade, contra a demora na realização de uma nova eleição no Vasco. O pleito realizado há um ano foi anulado pela Justiça em março de 2007 por conta de irregularidades na lista dos votantes. Candidato à presidência pela chapa de oposição, o ex-atacante e deputado estadual Roberto Dinamite participou da manifestação, na qual foram recolhidas 360 assinaturas pedindo celeridade no julgamento. Após o ato, Dinamite se reuniu com o presidente do TJ/Rio, o desembargador José Carlos Schmidt Murta Ribeiro, para quem entregou um dossiê de oito páginas sobre a eleição e um documento contendo as assinaturas. "Entendo que, às vezes, a Justiça é lenta, mas só que esse caso está parado. Quero saber o motivo." Depois do encontro, o ex-atacante ficou otimista. Segundo ele, o desembargador disse que a casa é isenta e garantiu que dará prosseguimento ao processo. "Infelizmente, o Vasco é controlado por uma pessoa que não respeita seus ídolos, a instituição e, principalmente, sua torcida", criticou Dinamite, que já foi expulso da tribuna de honra de São Januário por ordem de Eurico Miranda durante o jogo entre Vasco e Ponte Preta, disputado no dia 20 de janeiro de 2002. Na ocasião, o ex-craque estava acompanhado do seu filho Rodrigo, de 10 anos, e sentiu-se humilhado. "Atualmente, não se sabe nada do nosso clube. Só sei que faz campanha ruim no Brasileiro. Quero um Vasco forte, que brigue por títulos." O protesto abusou da criatividade. Houve até encenação. Um sósia de Eurico Miranda, com charuto e suspensório e cercado por dois seguranças, oferecia dólares para a Justiça, representada por uma mulher que se passava de estátua e segurava uma espada. No fim da apresentação, os torcedores gritaram "Fora Eurico." Além disso, o MUV distribuiu réplicas da carteira de sócio do Vasco com a matrícula de número 171 e a inscrição: "Tem direito a voto em qualquer eleição da situação." "Eurico ganhou a eleições desta maneira ilícita", afirmou o presidente do grupo de oposição, José Henrique Coelho. "Temos uma dívida de R$ 237 milhões e uma crise moral nunca vista." O ex-jogador de vôlei Fernandão também criticou Eurico Miranda. "Ele faz o que quer e é um irresponsável."