Dinamite promete Vasco na briga por títulos em 2010

"O Vasco vai fazer um grande grupo e vai brigar por títulos", disse Dinamite. "O futebol carioca vive um momento especial. No próximo ano, quero estar no nível de Flamengo e Fluminense e também participar dos momentos decisivos."

O treinador do Vasco em 2010 ainda não está definido - Dorival Júnior deixou o clube e deve acertar com o Santos. Silas, uma das principais opções, fechou com o Grêmio. Celso Roth, ex Atlético-MG, e Vágner Mancini, ex-Vitória, são os mais cotados.

"Agora o Vasco trabalha com planejamento. Vamos definir a escolha do treinador com calma", pediu Dinamite. "Neste ano, trabalhamos direito e o clube conseguiu voltar para a elite. Vamos repetir a fórmula para 2010".