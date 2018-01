Dinamite pronto para enfrentar Eurico As vezes pequenos gestos fazem a história mudar. Em 2001, Roberto Dinamite assistia a partida entre seu time de coração e a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro. Estava nas tribunas de São Januário com o filho Carlos Roberto que então tinha dez anos. Foi expulso para vergonha do filho por ordem do presidente Eurico Miranda. As palmas dos torcedores ao ídolo incomodaram o dirigente. O episódio não só chocou a opinião pública carioca. Maior ídolo da história do Vasco, autor de 708 gols nos 20 anos que durou sua carreira pelo clube, foi visto como a salvação pela tímida oposição para tentar dar um fim nos 20 anos que Eurico e seu companheiro Antônio Soares Calçada dominam São Januário. No seu terceiro mandato como deputado pelo PMDB carioca, Roberto lançou sua candidatura ontem à noite e falou por telefone ao JT. Ele disputará a eleição com Eurico no dia 4 de novembro. Leia mais no Jornal da Tarde