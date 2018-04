Dínamo de Kiev acaba com hegemonia do Shakhtar na Ucrânia

O Dínamo de Kiev venceu o Dnipro por 1 a 0 neste domingo em casa e conquistou o Campeonato Ucraniano quebrando uma hegemonia do Shakhtar Donetsk, que levantou a taça nos últimos cinco anos. A partida contou com o brasileiro Danilo Silva entre os titulares da equipe de Kiev e o gol do título foi marcado pelo zagueiro croata Domagoj Vida aos 39 minutos do segundo tempo.

Faltam ainda duas rodadas para o término da competição, mas o Dínamo foi a 62 pontos, sete a mais do que o Shakhtar, que no sábado venceu o Metalurh por 2 a 0, com dois gols do brasileiro Alex Teixeira.

Alguns fatores colaboraram para o título do time de Kiev. O Dnipro, terceiro colocado com 50 pontos, entrou em campo com um time misto neste domingo, pois seus jogadores estavam desgastados pelo duelo da última quinta-feira, com o Napoli, pelas semifinais da Liga Europa.

Ainda, o Shakhtar foi prejudicado ao longo da temporada e teve que jogar algumas partidas longe de casa por conta do conflito com rebeldes a favor da anexação da cidade de Donetsk à Rússia.

Com isso, o Dínamo mantém a hegemonia na Ucrânia com 14 títulos contra nove do Shakhtar, que está com o vice-campeonato encaminhado e bem perto de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. O Dnipro também pode disputar a principal competição europeia se vencer a decisão contra o Sevilla. Pela primeira vez, o campeão da Liga Europa garante vaga na Liga dos Campeões.