Dínamo de Kiev dificulta acerto de Rodrigo com São Paulo

A chegada do zagueiro Rodrigo, que era dada como certa, pode não acontecer mais. O Dínamo de Kiev, da Ucrânia, está dificultando o acerto com o São Paulo. Veja também: São Paulo poupa time contra o Atlético-PR pelo Brasileirão "Realmente existe uma pendência financeira que estamos tentando resolver. Mas ainda não desistimos do jogador", afirmou o diretor de futebol do clube do Morumbi, João Paulo de Jesus Lopes. "Acredito que vamos acertar tudo nos próximos dias. Existe um compromisso deles conosco". O mesmo não diz o empresário do jogador, Giuseppe Dioguardi. Segundo ele, o time ucraniano não irá mais emprestá-lo ao São Paulo. "O técnico do Dínamo (Yuriy Semin) quer o Rodrigo de volta. Quando ele treinava o Lokomotiv, já pediu para contratar o Rodrigo. Mas, naquela oportunidade, não aceitamos e eles levaram o Rodolfo". Agora, segundo Giuseppe, não existe outra opção. "O Rodrigo é jogador do Dínamo, tem mais três anos de contrato e vai voltar numa boa". Se ficar sem Rodrigo (que já havia feito todos os exames médicos), o São Paulo terá de correr para encontrar outro zagueiro para inscrever na Libertadores, caso consiga passar pelo Fluminense.