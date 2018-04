Dínamo de Kiev jogará sem torcida após caso de racismo

Segundo a Uefa, o racismo aconteceu nos confrontos diante do Paris Saint-Germain, no dia 21 de novembro do ano passado, pela Liga dos Campeões, e do Bordeaux, no último 14 de fevereiro, pela Liga Europa. A pena do Dínamo ainda pode ser aumentada em mais uma partida se incidentes similares ocorrerem nos próximos três anos. O clube apelou da decisão e a nova audiência ainda não tem data marcada.

O Dínamo está em terceiro no Campeonato Ucraniano desta temporada e luta para voltar à Liga dos Campeões. Para se classificar para a fase preliminar da competição, a equipe teria que terminar na segunda colocação, posição atualmente ocupada pelo Metalist Kharkiv, que está dois pontos á frente do time de Kiev.