Dínamo de Kiev sonha com Ronaldo O Dínamo de Kiev, que levou um fora do corintiano Liedson, que agora está indo para o Lyon, da França, está preparando uma histórica jogada de marketing. O clube acaba de fazer uma proposta bilionária ? US$ 60 milhões ? para tentar contratar ninguém menos que Ronaldo, o Fenômeno, atual estrela da constelação do Real Madrid. O negócio está sendo tratado em absoluto sigilo em um escritório na França. Dois executivos indicados por Reinaldo Pitta e Alexandre Martins, procuradores de Ronaldo, participam da reunião e deixaram escapar a informação. O Real Madri já acenou com a possibilidade de fechar o negócio se o jogador concordar. Leia mais no Jornal da Tarde