Dínamo e Ajax ficam perto de avançar na Liga Europa

O melhor desempenho foi do Dínamo, que foi até a Turquia e atropelou o Besiktas. Vukojevic abriu o placar para os visitantes e Quaresma empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, só deu Kiev, que voltou à frente com o astro Shevchenko, ampliou com Ayila e fechou o placar com Gusev.

Cinco jogadores nascidos no Brasil participaram do jogo na Turquia. Pelo Besiktas, Bobô e os naturalizados turcos Márcio Nobre e Marco Aurélio jogaram. No Dínamo, Danilo Silva e Leandro Almeida começaram como titulares. Betão ficou no banco.

O Ajax foi até a Bélgica e também ficou perto da classificação. Fez 3 a 0 no Anderlecht e espantou a zebra. Quando o time holandês vencia pro 1 a 0, gol de Alderweireld, os belgas desperdiçaram um pênalti com Wasilewski. Logo depois, Mounir El Hamdaoui e Christian Eriksen fecharam o placar.

No jogo mais esperado do dia, Napoli e Villarreal decepcionaram e só ficaram no 0 a 0. O time italiano, que jogava em casa, procurou mais o gol, mas insistia em uma única jogada: a bola alçada na área para o artilheiro do Italiano, Edinson Cavani. Já o Villarreal, mais recuado, apostava no contra-ataque, com Nilmar e Rossi, mas pouco assustou.

Este foi o quinto jogo do Napoli em casa pela Liga Europa nesta temporada e o terceiro empate em 0 a 0. Não levou gols, mas só fez dois, garantindo duas vitórias magras sobre o Elfsborg, na etapa preliminar, e sobre o Steua Bucareste, na fase de grupos.

Em Portugal, o Benfica venceu o Stuttgart por 2 a 1 e agora joga por um empate na Alemanha para avançar. Mesma situação do Lech, da Polônia, que venceu o Braga por 1 a 0 em casa. Surpresa da fase de grupos, BATE Borisov, da Bielo-Rússia, ficou no empate em 2 a 2 com o PSG, que agora decide a classificação na França.