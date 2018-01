Dinei confia no título corintiano O atacante Dinei é o único jogador que participou da conquista dos três títulos brasileiros do Corinthians (1990/98/99). Mas neste domingo, caso o time confirme o favoritismo diante do Goiás e seja o campeão de 2005, ele deixaria de carregar a marca histórica. Será? ?Sou torcedor e vou ser tetracampeão. Continuarei tendo exclusividade?, garantiu o ex-jogador, esbanjando confiança e bom humor. Na manhã desta sexta-feira, no último treino do Corinthians antes da viagem à Goiânia, Dinei fez uma visita rápida ao Parque São Jorge. E mostrou o quanto ainda é querido pelos torcedores e funcionários corintianos. Foram várias fotos, autógrafos, abraços e apertos de mão. Ele retribuiu o carinho. Não deixou de atender ninguém e, sempre com sorriso no rosto, cumprimentava todas as pessoas com as quais trabalhou nas passagens que teve no clube. ?Bom dia, como vai, você está bem??, perguntava a todos. E sempre falando o nome da pessoa. Irreverente, Dinei falou como legítimo torcedor corintiano. ?Não vim dar força ao grupo, até porque eles não precisam. Estão bastante concentrados e fortes?, disse o ex-jogador. ?Não vai ser fácil, não. Estou preocupada?, ouviu de uma torcedora e amiga. Retrucou na hora. ?Difícil? O time já é campeão. nunca vai deixar escapar a vantagem de cinco gols?, avisou Dinei.