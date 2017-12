Dinei rescinde contrato com S. André O ex-atacante do Corinthians, Dinei, de 31 anos, rescindiu, nesta segunda-feira, seu contrato com o Santo André, clube que disputa o Campeonato Paulista da Série A1. O ex-xodó da torcida corintiana alegou problemas particulares para se afastar, mas estava triste por não ter sido aproveitado como titular do time, que luta pelo inédito título paulista. A avó do atacante está sofrendo de problemas pulmonares, a mesma causa da morte de sua mãe, no ano passado. O atleta achou que não estava rendendo bem por conta deste fato e pediu para ter seu contrato rescindido. "O Santo André foi o único clube que me procurou para jogar. Não vou esquecer este gesto pelo resto da minha vida", afirmou o atacante. Ele marcou apenas um gol em quatro jogos em que atuou, nunca como titular. Com 23 pontos ganhos, o Santo André ocupa a segunda colocação na tabela de classificação. Seu próximo desafio será diante do Juventus, nesta quarta-feira, às 15 horas, no estádio da Rua Javari, em São Paulo. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil.