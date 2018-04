Dinei se junta a Rogério e Viola no Taboão da Serra, da segundona

O Taboão da Serra está virando uma 'filial' veterana do Corinthians. O time da segunda divisão anunciou nesta semana a contratação do ex-atacante Dinei para a função de auxiliar técnico. Ele se junta a dois outros ex-corintianos, o treinador Rogério, ex-lateral, e o atacante Viola, que ainda veste a camisa do time e é um dos artilheiros da equipe na temporada. Dinei tem 43 anos e estava aposentado. Ele participou com gols importantes das principais conquistas do Corinthians no futebol brasileiro.

O presidente do Taboão da Serra, Anderson Nóbrega, mostra-se empolgado com a nova aquisição. "Foi um pedido do próprio Rogério, para que déssemos essa oportunidade ao Dinei. Ele tem uma história no futebol forte e bonita. Dinei pode passar isso para os jogadores, contar sua experiência do esportes e da vida, passar para os jogadores a parte ruim e boa da profissão", disse. "Ele será importante nessa formação dos atletas. Não estamos preocupados apenas com os resultados de campo. Lógico, queremos brigar pelo acesso e ser campeões, mas também temos de nos preocupar com o lado humano dos jogadores. O Dinei pode ser importante nisso."

O dirigente participou do primeiro primeiro contato de Dinei com os jogadores do Taboão e ressaltou suas declarações sobre a 'vontade e disposição de ganhar, de ser profissional e de se esforçar'. "Já gostei disso", disse Nóbrega. "Ele incentivou a molecada a sempre querer o melhor."

Neste sábado, o Taboão da Serra enfrentará o Mantiqueira, pela 6ª rodada da competição. O jogo está marcado para as 15h, no Estádio Vereador José Ferez. O Taboão ocupa a 6ª posição do Grupo 3 da segundona paulista.