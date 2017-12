Dinei supera drama e prepara volta Irreverente, o atacante Dinei (ex-Corinthians, lembra-se?) tem um símbolo do Batman tatuado na perna esquerda, está com fome de bola e avisa: vai voltar. Uma volta, avisa, contra o apagão no futebol. ?Vejo esses jogadores todos carecas, todos iguais. O negão vai voltar de cabelo amarelo e chuteiras brancas. Comigo em campo não vai ter apagão. O povo está carente de alegria.? Um dos símbolos do Corinthians nos anos 90, Dinei parece predestinado a enfrentar grandes dramas pessoais. Depois de sete meses afastado dos gramados e de superar uma tragédia familiar, o jogador quer cumprir uma promessa feita à mãe, Raquel, que morreu em seus braços, num ataque cardíaco, em março. Leia mais no Estado