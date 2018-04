Dinei vai jogar no Santo André Depois de ficar um ano parado por causa de problemas físicos e familiares, o atacante Dinei está de volta ao futebol. Ele foi apresentado, nesta terça-feira, como reforço do Santo André que disputará o Campeonato Paulista da Série A-1 - primeira divisão. Dinei, de 30 anos, é dono do passe e fez um acordo com o Santo André, onde atuará ao lado de outro jogador experiente: Gilson Batata, ex-Figueirense. "Acho que o Santo André é um clube organizado e me dará condições de trabalho", explicou Dinei. Ele começou a carreira nas divisões de base do Corinthians, teve uma meteórica passagem de apenas 24 horas pelo Guarani para, em seguida, ser vendido para o Grasshopper, na Suíça. De volta ao Brasil passou por Portuguesa, Internacional-RS, Cruzeiro-MG, Guarani, Internacional de Limeira e Coritiba, onde foi pego no exame antidoping por uso de cocaína. Após uma fase de reabilitação, ele se notabilizou por dar palestras em clubes e para jovens em todo o Brasil. Cumpriu 120 dias de suspensão e voltou ao futebol pelo Guarani, com grandes atuações que lhe valeram o retorno para o Parque São Jorge. Pelo Corinthians ele conquistou seus principais títulos como paulista, brasileiro e mundial interclubes. É o único jogador a ganhar os três títulos nacionais pelo Corinthians.