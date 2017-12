Dinelson leva Guarani à vitória Às duras penas, o Guarani conseguiu vencer o Criciúma, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Mas o resultado foi importante em termos de classificação no Campeonato Brasileiro, porque levou a equipe aos 40 pontos, em oitavo lugar. O Criciúma continua com 42 pontos, em sexto. Os quase três mil torcedores que foram ao estádio quase dormiram no primeiro tempo. O jogo foi truncado, com muitos erros de passes e poucas emoções. O Guarani com excesso de marcadores e o Criciúma obstinado a somente esperar os erros do adversário para acertar um contra-ataque. A principal chance saiu para o time visitante aos 41 minutos, quando Djair fuzilou o goleiro Fernando, que praticou uma grande defesa. No segundo tempo, o volante Guerreiro não voltou. Em seu lugar entrou o criativo Dinelson, que deu mais mobilidade ao meio-de-campo. Outra mudança importante foi a entrada de Rinaldo no lugar de Ricardo Lobo, com o time ganhando mais velocidade. Assim marcou seu gol. Rinaldo deu uma arrancada em velocidade, passou pela defesa e tocou para Ruy que cruzou, na medida, para o complemento de Dinelson. Barbieri, técnico do Guarani, comemorou muito o resultado que evitou o quarto empate consecutivo no returno. O técnico catarinense Gilson Kleina lamentou a derrota. ?Eles nos superaram na velocidade e não fizemos a falta tática. Mas acho que o empate seria o mais justo." Seu time, agora, terá que se reabilitar contra o Atlético Paranaense, dia 31, em Santa Catarina. O Guarani enfrentará, sábado, o vice-líder Cruzeiro, no Mineirão.