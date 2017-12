Dinelson não é aproveitado e dispara contra Carpegiani

A vaga aberta no meio-campo do Corinthians após a ida de William para a seleção sub 20 deu ainda mais pano para a manga no treino do time na manhã desta quinta-feira. Revoltado por não ser considerado uma opção pelo técnico Paulo Cezar Carpegiani, Dinelson, que voltou do Paraná recentemente de um empréstimo atacou o treinador. "O técnico diz que ainda vai me avaliar, que eu tenho de treinar bastante, mas eu estou aqui há um bom tempo e não preciso mais de avaliação. Ele precisa dizer se vai me aproveitar ou não", disparou o meia. "O técnico e a diretoria precisam resolver minha situação logo. Eu procurei ele para resolver minha situação e estava esperando uma resposta de Carpegiani, pois ele disse que não me conhecia. É ruim treinar assim", acrescentou. Contratado em um fracassado pacotão de jogadores no início de 2004, o jovem meia que se destacou no Guarani nunca teve muitas oportunidades na equipe principal do Corinthians. Chegou a ser rebaixado para a equipe júnior e foi campeão da Copa São Paulo em 2005, junto com outras revelações do clube, como o meia Elton e os atacantes Jô e Bobô. Porém, depois disso passou a ser constantemente emprestado para outras equipes, como o São Caetano e Paraná, adversário do Corinthians neste sábado, no Morumbi. "Nunca tive oportunidade aqui. Nos mais de 30 jogos que atuei, se somar os tempos não dá dois jogos completos. Ninguém quer resolver minha situação. Fiz um grande trabalho, mas se o time não jogar bem eu não sou culpado. Sempre fui emprestado contra minha vontade. Só sai do Paraná, onde provei que tinha qualidade, porque tenho uma boa proposta do Flamengo, pois quero chegar à seleção Olímpica [Dinelson tem 21 anos]. Nunca desaprendi a jogar, mas oportunidade no futebol é tudo", desabafou o meia. "O Wagner Ribeiro [empresário de Dinelson], diz que está falando mais comigo do que com a mulher dele. O presidente do Flamengo está ligando todo dia. Não precisamos criar polêmica, mas é o treinador que decide", concluiu irritado.