Dinheiro da MSI aguçou dirigentes A esperteza dos dirigentes brasileiros desestimulou a MSI. O desejo de formar uma seleção dos melhores jogadores foi travado por um motivo muito simples. "O preço de um atleta é x. Quando sabem que é a MSI que está querendo esse jogador, o preço sobe para 10x. Ou seja: vamos esperar o mercado voltar à realidade, retrair. Não vamos desperdiçar dinheiro", avisa o gerente de futebol, Paulo Angioni. A postura da MSI surpreendeu vários jogadores que foram contatados e estão esperando uma definição sobre suas situações. São os casos do meia Roger e do lateral-direito Anderson Lima. "O Anderson está esperando? Que eu posso fazer? Eu também o queria. Mas não depende de mim...", diz Tite. Por via das dúvidas, o treinador já mandou o seu auxiliar Márcio observar a Copa São Paulo e selecionar os melhores jovens jogadores.