Dinheiro dos rivais não assusta São Paulo O São Paulo não está nem aí para as contratações feitas pelos principais rivais e garante que não vai mudar em nada a política de investimentos no futebol profissional. O aviso ao torcedor é feito pelo próprio presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa. De acordo com o dirigente, o São Paulo não vai se deixar influenciar pela inflação do mercado, ocorrida após a assinatura de parceria entre o Corinthians e a MSI. E nem se mobilizar por causa da chegada de Tevez, Carlos Alberto e Luizão ao Parque São Jorge ou de Tcheco e Fábio Baiano para o Santos. Os são-paulinos apostam que podem brigar por títulos em 2005 mesmo que o grupo não seja reforçado. E não admitem aumentar a folha de pagamento. A maior preocupação é com a saúde financeira da agremiação, que vive momento de estabilidade econômica, mas não de excessiva tranqüilidade. As contas estão em dia, mas não há gordura, reservas. "Não vamos mudar nossa conduta por causa da MSI", explica o presidente. Gouvêa confia na base que terminou o Brasileiro do ano passado na 3.ª posição. E ressalta que manteve todos os titulares. O torcedor, assim, não deve esperar mais nenhum reforço de impacto, embora a diretoria ainda busque um meia e um atacante. A situação não é animadora. Além de ter perdido Tcheco para o Santos, o São Paulo viu, hoje, acabar a possibilidade de levar Cláudio Pitbull para o Morumbi. O jogador conseguiu a liberação do Grêmio e, segundo seu procurador, Jorge Baidek, já acertou a transferência para um clube da Europa. Pelo negócio, o Grêmio receberá cerca de R$ 1,2 milhão. Emerson Leão dificilmente receberá os reforços para a meia e o ataque para o início do Paulista, dia 19. E terá de escalar, no início da disputa, apenas Danilo como armador. Ou apostar logo na entrada de Falcão no meio-campo.