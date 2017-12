Dinheiro é assunto proibido no Vasco Em uma reunião realizada no vestiário, antes do treinamento desta quinta-feira, os jogadores do Vasco decidiram não mais comentar os problemas financeiros do clube. Na quarta-feira, o meia Felipe reclamou dos atrasos nos pagamentos dos salários e lembrou que vários atletas estão passando dificuldades. "A situação realmente está difícil, mas conversamos e não vamos mais falar", disse o meia Alex Oliveira. "Não somos mercenários e jogaremos para honrar as tradições vascaínas." Uma solução para os problemas financeiros do Vasco pode estar perto de acontecer. A diretoria do clube convocou uma entrevista coletiva para sábado, onde estarão presentes os dirigentes da empresa mexicana de marketing esportivo Nova Media, que negocia um contrato de parceria com a equipe carioca.