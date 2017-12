Dinheiro extra motiva o Fortaleza amanhã Desfalcado de três titulares, mas com a equipe motivada por um dinheiro extra, o Fortaleza enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Castelão. Será a primeira partida dos dois clubes pelo returno do Campeonato Brasileiro da Série A. Foram confeccionados 30 mil ingressos para o jogo. O time cearense não terá Dude (expulso contra o Coritiba) e nem os zagueiros Erandir e Erivelton, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, Wendell volta ao grupo no posto de Dude. A única dúvida do técnico Luiz Carlos Cruz é entre Rogério ou Carlinhos. Esta semana, os jogadores do Fortaleza receberam um "bicho" no valor de R$ 70 mil, que foi rateado entre eles. Uma "recompensa" por terem atingido dez pontos entre a 17ª e a 23ª rodadas da competição. A diretoria do clube prometeu dobrar a quantia caso a equipe conquiste mais 14 pontos entre a primeira e a 10ª rodadas do returno.