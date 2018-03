Dinheiro não tira Marcos do Palmeiras A chance de Marcos sair do Palmeiras para defender algum clube do exterior é cada vez menor. Aos 30 anos, o goleiro não vê motivo para abandonar a família em busca de um contrato milionário. ?Já ganhei e comprei tudo o que queria aqui no Brasil. Por isso, não tenho o que buscar lá fora. Além disso, como tenho dois filhos de mães diferentes, seria obrigado a abrir mão da educação do Lucca (o mais velho) se fosse para a Europa. Não posso vender para ninguém a criação dele. Não há dinheiro capaz de me sensibilizar.? Leia mais no Jornal da Tarde