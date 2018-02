Dininho acerta com time japonês O zagueiro Dininho, do São Caetano, frustrou os planos do Corinthians, que pretendia contratá-lo para a temporada 2005. Neste final de semana, o jogador acertou com o Sanfrecce Hisoshima, do Japão, e vai defender o clube até o final do ano que vem. Dininho, que trabalhou com Tite no São Caetano, era um das prioridades do treinador corintiano para a próxima temporada.