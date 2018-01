Dininho pode deixar o São Caetano O São Caetano pode perder um de seus principais jogadores para a próxima temporada. O zagueiro Dininho, que desperta interesse de dois grandes times de São Paulo - o Palmeiras e o São Paulo - pode deixar a equipe. A diretoria do Tricolor já havia sondado o jogador e o São Caetano, porém, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, considerou o valor pedido pela equipe do ABC muito alto para um jogador de 27 anos. Para alguém tirar Dininho do clube, o São Caetano exige R$ 2 milhões. Já o Palmeiras, com a contratação do técnico Jair Picerni, entrou na briga por Dininho. O zagueiro é um pedido do treinador, profundo admirador de seu futebol. O time do ABC já perdeu os volantes Claudecir e Magrão. Os dois voltaram para o Palestra Itália.